Умерла журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной

Французская журналистка Наташа Рей, известная скандальным утверждением о том, что жена президента Франции Брижит Макрон на самом деле мужчина, скончалась от рака 13 сентября. Об этом сообщает Lenta.ru.

О смерти сообщил ее коллега Ксавье Пуссар в соцсети. По его словам, Рей ушла из жизни в городе Сент в департаменте Приморская Шаранта после борьбы с онкологическим заболеванием. Похороны назначены на 18 сентября, их проведут на кладбище Сен-Палле.

В тот же день, 13 сентября, стало известно, что Рей выиграла разбирательство в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против жены Макрона. Об этом заявил адвокат журналистки. Таким образом, последние дни ее жизни были отмечены не только борьбой с болезнью, но и судебной победой.

Рей получила широкую известность благодаря распространению конспирологической теории о Брижит Макрон. Эти заявления неоднократно опровергались официальными лицами и судами Франции, однако сама журналистка продолжала настаивать на своей версии.

Ранее стало известно, что против музея Нортона Саймона подали иск о возврате картин, украденных нацистами.