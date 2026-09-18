Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Московской области

Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в Одинцове

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в выборах в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

Так, Медведев отдал свой голос очно на избирательном участке в Одинцовском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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