Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Московской области
Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в Одинцове
Фото: [Мособлизбирком]
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в выборах в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.
Так, Медведев отдал свой голос очно на избирательном участке в Одинцовском городском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.