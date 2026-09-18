«Большие заслуги и многолетняя деятельность»: Ольга Будина стала заслуженной артисткой России

Президент России Владимир Путин присвоил 51-летней актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ. Указ главы государства опубликован 18 сентября, сообщило РИА Новости. Актрису отметили за большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Будина родилась 22 февраля 1975 года в Москве. В 1997 году она окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Свою первую роль в кино она исполнила в 1996 году в картине «Несут меня кони».

Широкую известность Будиной принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман», в котором она сыграла Марину Голощекину. Позднее актриса появилась в фильмах «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», а также в сериале «Идиот». В 2001 году Будина стала лауреатом Государственной премии России.

Помимо актерской карьеры, она занималась благотворительностью и работала на телевидении. В последние годы артистка значительно реже появлялась в художественных фильмах, сосредоточившись на других проектах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Владимиру Конкину.