Программу по ямочному ремонту большими картами полностью выполнили в Подмосковье
В Подмосковье завершили программу ремонта проездов большими картами
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Программу по ямочному ремонту проездов большими картами (более 25 кв. метров) полностью выполнили в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего было отремонтировано около 632 тыс. кв. метров территорий. Наибольший объем работ провели в Балашихе, Богородском округе, Коломне, Лобне и Щелково.
Проведение благоустройства и ремонтных работ во дворах и на общественных территориях соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.