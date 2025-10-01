Россиянин выжил после падения с 120-метрового водопада в Мьянме

Издание People сообщило , что российский путешественник, совершив прыжок с азиатского водопада высотой 120 м, остался жив, хотя и получил перелом ноги.

Согласно информации источника, происшествие случилось в минувший понедельник, 29 сентября. Гражданин России находился в составе туристической группы из 14 человек, отдыхавших в естественном бассейне водопада Он Чао, расположенного в Мандалае, Мьянма.

По сведениям правоохранительных органов, сильным течением реки внезапно унесло пятерых туристов. Две женщины погибли, столкнувшись с крупными камнями, а еще две туристки, из Мьянмы и Соединенных Штатов, числятся пропавшими без вести.

При этом 43-летний россиянин по имени Андрей сумел выжить, оказавшись в ловушке между камнями. Спасатели обнаружили пострадавшего, который жаловался на сильную боль, закрепили его на спасательном судне и оперативно доставили в медицинское учреждение.

