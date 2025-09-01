Россиянина задержали за резню в квартире бывшей жены в Москве

В Москве разыгралась трагедия: мужчина убил свою бывшую жену и нанес ранения ее нынешнему супругу. Информацию предоставили в московском управлении Следственного комитета России, передает «Лента.ру».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан непосредственно на месте преступления. После содеянного он нанес увечья и самому себе. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел 1 сентября в квартире, расположенной на улице Нижняя Масловка. По предварительным данным, конфликт между подозреваемым, его бывшей женой и ее мужем перерос в жестокую расправу: мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения, а затем атаковал и ее супруга. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.

