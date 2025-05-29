Россиянка на Шри-Ланке заразилась опасной лихорадкой чикунгунья

На Шри-Ланке российская туристка подхватила лихорадку чикунгунья, представляющую серьезную угрозу для жизни. У заболевшей наблюдается высокая температура (40 градусов) и сильные суставные боли, сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам пострадавшей, симптомы, характерные для этой лихорадки, проявились на третий день пребывания на острове. Она испытывает постоянную высокую температуру, а боли в суставах настолько интенсивные, что передвижение по комнате и даже поднятие небольших предметов, таких как термос, стали невозможными.

Целью приезда на остров было прохождение оздоровительной программы аюрведы, направленной на гармонизацию организма, однако планам не суждено было сбыться.

После проведения анализов и подтверждения диагноза «лихорадка чикунгунья», врачи смогли назначить соответствующее лечение. Изначально медики, как утверждает пациентка, исключали эту инфекцию и прописывали лишь парацетамол.

В настоящее время на Шри-Ланке отмечается наиболее масштабная за последние два десятилетия вспышка этого опасного заболевания.

Ранее вирусолог Альтштейн назвал туристам способы не привезти лихорадку со Шри-Ланки в Россию.