Россиянка насмерть ударилась о камень на Шри-Ланке при попытке сделать селфи

На Шри-Ланке случилась трагедия: россиянка погибла, пытаясь сделать селфи в движущемся поезде, который является одним из самых известных туристических маршрутов, сообщил телеграм-канал SHOT.

В соответствии с информацией канала, 53-летняя Ольга Перминова прилетела на остров с намерением прокатиться по живописной железной дороге Азии. Наутро перед трагедией она добралась до станции Бадулла и села в поезд, следующий в Коломбо Форт.

Несчастный случай произошел, когда состав приближался к знаменитому девятиарочному мосту в Элле. В этот момент туристка высунулась из окна вагона для селфи и не заметила камень на пути, ударившись о него на полной скорости. В результате удара она потеряла равновесие и упала.

Ольга была срочно госпитализирована с тяжелыми повреждениями головы, но, к сожалению, скончалась в больнице города Бадулла.

Ранее Миа Саттар сообщил о желании наладить трудовую миграцию из Шри-Ланки в Россию. По его мнению, ежегодно в страну могли бы приезжать десятки тысяч рабочих, но для этого следует создать в РФ центры, где иностранцы изучали бы язык.