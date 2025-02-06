Шри-Ланка собралась отправлять трудовых мигрантов в Россию

Шри-Ланка в состоянии наладить трудовую миграцию в Россию, а при правильной организации процесса с обеих сторон каждый год в РФ могли бы прибывать десятки тысяч квалифицированных и трудолюбивых рук. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по внешнеэкономическому партнерству в Шри-Ланке Миа Саттар.

Со слов спикера, в течение последних двух лет бизнес-процессы между Россией и Шри-Ланкой стали проходить более активно и потенциал подобных взаимоотношений прояснился. Саттар уточнил, что деловые представители двух стран стали более активно встречаться, а в 2025 году в Шри-Ланке состоится большой форум с участием заинтересованных компаний из России. Председатель МТПП также заявил об участившихся диалогах между коммерсантами на тему совместных проектов в ряде сфер, среди которых также сельское хозяйство, энергетика и информационная безопасность.

Кроме того, Саттар затронул тему возможной трудовой миграции из Шри-Ланки в Россию. По его мнению, ежегодно в нашу страну могли бы приезжать десятки тысяч рабочих, но для этого следует создать в РФ центры, где иностранцы изучали бы язык, законы и получали необходимые технические навыки. Он также подчеркнул, что ланкийские рабочие отличаются трудолюбием и ответственностью, по причине чего являются «востребованными во многих странах мира».

Ранее сообщалось о том, что Шри-Ланка стала одним из самых популярных направлений для отдыха у Россиян весной 2025 года.