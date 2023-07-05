Россиянка получила ранение при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Город Валуйки обстреливался на протяжении целого часа. За это время в частном секторе взорвались 12 реактивных снарядов.

Одна из горожанок получила осколочное ранение в грудь. Ее тут же доставили в местную районную больницу, где начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил в своем микроблоге глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА», - добавил губернатор.

В результате обстрела повреждения получили 8 домов, а также линия электросети. Экстренные службы уже занимаются устранением повреждений, одновременно уточняя полученный ущерб.