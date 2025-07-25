Россиянки массово становятся жертвами препарата для удаления мешков под глазами

SHOT: десятки россиянок пострадали от препарата для удаления мешков под глазами

Безопасность

Уже несколько десятков жительниц России пострадали от препарата «Сферогель», который якобы избавляет от мешков под глазами. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Многие женщины готовы прибегать к косметическим и даже пластическим процедурам, чтобы улучшить свою внешность. «Сферогель» предлагают как препарат, который в состоянии уменьшить либо вообще убрать мешки под глазами. Но очень многие из тех, кто воспользовался этим средством, пришли в ужас от результата. Оно подействовало на организм совершенно неожиданным образом и привело к появлению огромных отеков на лице. Некоторые женщины месяцами и даже годами не в состоянии избавиться от этого негативного эффекта.

«Препарат, который вводят между кожей и венами, создает кратковременный эффект отсутствия синяков и мешков под глазами, но дальше начинает катастрофически задерживать влагу из окружающих тканей — и это вызывает отеки», — такое пояснение микроблогу дал пластический хирург Владимир Плахотин.

Он добавил, что у подобных средств всегда есть некоторый риск, что они вызовут осложнения.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность необычный тренд среди матерей — приготовление блинов из своего грудного молока. Основной причиной для этого является нежелание выливать его излишки. Однако медики предостерегают от подобной практики, так как в грудном молоке могут присутствовать бактерии и медикаменты, употребляемые матерью.

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