Россиянки массово становятся жертвами препарата для удаления мешков под глазами

Уже несколько десятков жительниц России пострадали от препарата «Сферогель», который якобы избавляет от мешков под глазами. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Многие женщины готовы прибегать к косметическим и даже пластическим процедурам, чтобы улучшить свою внешность. «Сферогель» предлагают как препарат, который в состоянии уменьшить либо вообще убрать мешки под глазами. Но очень многие из тех, кто воспользовался этим средством, пришли в ужас от результата. Оно подействовало на организм совершенно неожиданным образом и привело к появлению огромных отеков на лице. Некоторые женщины месяцами и даже годами не в состоянии избавиться от этого негативного эффекта.

«Препарат, который вводят между кожей и венами, создает кратковременный эффект отсутствия синяков и мешков под глазами, но дальше начинает катастрофически задерживать влагу из окружающих тканей — и это вызывает отеки», — такое пояснение микроблогу дал пластический хирург Владимир Плахотин.

Он добавил, что у подобных средств всегда есть некоторый риск, что они вызовут осложнения.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность необычный тренд среди матерей — приготовление блинов из своего грудного молока. Основной причиной для этого является нежелание выливать его излишки. Однако медики предостерегают от подобной практики, так как в грудном молоке могут присутствовать бактерии и медикаменты, употребляемые матерью.