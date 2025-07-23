Россиянки начали жарить блины из грудного молока: новый безумный тренд в TikTok
Мамы, которые готовят блины из грудного молока, взорвали TikTok
Фото: [unsplash.com]
В России набирает популярность необычный тренд среди матерей — приготовление блинов из своего грудного молока, что активно обсуждается в TikTok и на онлайн-форумах. Женщины демонстрируют процесс приготовления, делятся рецептами и набирают большую аудиторию.
Основной причиной для этого является нежелание выливать излишки грудного молока. Однако медики предостерегают от подобной практики, так как в грудном молоке могут присутствовать бактерии и медикаменты, употребляемые матерью.
Ранее сообщалось, что в России резко осудили TikTok-тренд с пародией на распятие.