Российская армия лишила складов две украинские бригады в Херсонской и Запорожской областях

По местам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение противника, были нанесены точные удары.

Об успехе российских военных рассказало министерство обороны. По словам его представителей, под удары попали 37-я бригада морской пехоты, а также 65-я механизированная бригада ВСУ.

«Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области», - сообщили военные.

Их слова привело ТАСС. Помимо складов под поражение попали места дислокации войск противника, а также его техника. По ним наносились удары при помощи артиллерии, авиации и беспилотников.