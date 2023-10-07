Российская армия начала массово получать ракетные системы «Сармат»

Воздушно-космические силы России в данный момент оснащают этим оружием свой первый ракетный полк.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он лично посетил предприятие «Красмаш», которое выпускает данные межконтинентальные баллистические ракеты, и проверил, как идет выполнение заказа.

«Переоснащение Ракетных войск на данный комплекс является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», - указал он на особую важность «Сарматов».

Его слова привели РИА Новости. Они же сообщили, что сейчас продолжается оснащение такими пусковыми комплексами целого ракетного полка. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы находятся уже на финальной стадии, и в скором времени будут готовы не только пусковые шахты, но и командные пункты. После этого полк сможет встать на боевое дежурство.