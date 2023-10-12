Российская армия нанесла удар по портовым складам на юге Одесской области
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Факт удачного удара по украинским инфраструктурным объектам подтвердило командование ВСУ.
Представители оперативного командования «Юг» ВСУ признали в своем микроблоге, что ночная атака ВС РФ по данному региону увенчалась успехом.
«Попаданием повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области», - указали они.
После взрывов на складах начались пожары. Их пришлось тушить прибывшим на место происшествия экстренным службам.