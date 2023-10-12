Российская армия нанесла удар по портовым складам на юге Одесской области

Представители оперативного командования «Юг» ВСУ признали в своем микроблоге, что ночная атака ВС РФ по данному региону увенчалась успехом.

«Попаданием повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области», - указали они.

После взрывов на складах начались пожары. Их пришлось тушить прибывшим на место происшествия экстренным службам.