Российская армия нанесла удар по украинской авиабазе на западе Украины

На военном аэродроме, который расположен в городе Староконстантинов Хмельницкой области, прогремели взрывы.

Именно в этом месте базируются самолеты, несущие на своем борту крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP EG большого радиуса действия. Об этом сообщил микроблог «Военный обозреватель», он не привел никаких подробностей. Позднее информацию о взрывах подтвердило одно из украинских СМИ.

«Пишут о возможной атаке по Староконстантинову, где расположен военный аэродром», - сообщило информационное агентство УНИАН.

Сегодня сразу в нескольких западных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Есть данные о взрывах в Винницкой области.