Российская армия отбила атаку украинских штурмовых групп на лисичанском направлении

Артиллеристы нанесли удары по скоплениям живой силы неприятеля, и тем сорвали все наступление на данном участке фронта.

Артудары были произведены по окрестностям двух населенных пунктов, Веселое и Белогоровка. Помимо того, что украинские солдаты понесли большие потери, у них также были уничтожены два блиндажа. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его рассказ привело ТАСС.

Авиация в то же время наносила серию ударов по районам Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Артиллерия вела контрбатарейную борьбу и сумела уничтожить два 120-миллиметровых миномета вместе с их расчетами, а также две 12-миллиметровые гаубицы Д-30.