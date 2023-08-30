Российская армия отбила новую атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Попытка наступательных действий была отражена с заметными потерями для неприятеля. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», - сообщили в военном ведомстве.

В штурмах российских позиций принимали участие бойцы 42-й механизированной бригады ВСУ. В отражении атаки были задействованы подразделения российской группировки «Центр», они были усилены авиацией и артиллерией.