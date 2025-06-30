Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал важное заявление о завершении освободительной операции на территории региона. Его комментарий публикует Первый канал.

В беседе с корреспондентом канала Пасечник поделился неожиданной и важной новостью об освобождении ЛНР. При этом, по словам главы республики, российской армии удалось завершить миссию и очистить территорию от противника полностью.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — сказал он корреспонденту Первого канала.

Еще в марте 2025 года президент России Владимир Путин констатировал освобождение 99% территории республики. За прошедшие четыре месяца российские военные завершили разгром последних очагов сопротивления ВСУ в регионе. Особое значение имеет установление полного контроля над стратегически важными населенными пунктами: это и позволило избавиться от украинской оккупации полностью.

Полная ликвидация украинского военного присутствия на территории республики позволяет приступить к масштабным восстановительным работам. Однако подробности об этом пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из стратегически важного села Дачное в Днепропетровской области.