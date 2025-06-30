Российские военные вытеснили силы ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины — села Дачное. В данный момент там проводится зачистка территории, поведал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, в интервью РИА Новости.

Населенный пункт Дачное находится на рубеже между Днепропетровской областью и Донецкой Народной Республикой. В то же время, если Дачное находится в пределах Днепропетровской области, то поблизости, на территории Донецкой Народной Республики, расположены населенные пункты Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по данным Министерства обороны Российской Федерации, уже были освобождены от Вооруженных сил Украины.

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — сказал Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с начала проведения СВО российская армия уничтожила более 600 вражеских самолетов, более 280 вертолетов, порядка 65,5 тыс. БПЛА, 612 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), больше 24 тыс. танков, больше 1,5 тыс. реактивных систем залпового огня (РСЗО), почти 26,6 тыс. орудий и минометов полевой артиллерии, а также более 37 тыс. единиц специализированной военной техники автотранспортного типа.