Российская армия продвинулась в ЛНР на семь километров вглубь украинской обороны

Они сумели пройти вперед на восемнадцати километрах по ширине линии фронта, сообщил Андрей Марочко.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, таких успехов подразделениям удалось добиться за неделю.

«Продвижение штурмовых отрядов составило до 18 километров по фронту и порядка семи километров в глубину обороны противника», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По словам Марочко, продвижение произошло в районе села пункта Сергеевка, которое расположено в Сватовском районе ЛНР.