Российская армия сумела отразить массированное украинское наступление в Запорожской области

ВСУ сделало попытку атаковать позиции ВС РФ на ореховском направлении. В наступлении принимали участие танки и другая бронетехника.

Враг был остановлен в районе села Работино. Он не сумел дойти даже до первой линии российской обороны, об этом сообщил Владимир Рогов, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией».

«Был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», - заявил он.

Слова Рогова привели РИА Новости. Неприятель понес при этом заметные потери. Их точное количество уточняется в данный момент.