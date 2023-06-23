Российская армия уничтожила дронами-камикадзе украинский опорный пункт на Запорожском направлении

На этих кадрах видно, как беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа поочередно наносят удары по передовым позициям украинских военнослужащих, уничтожая укрепления вместе с занимающими их бойцами.

Видеоролик показали в своем материале РИА Новости.

«В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен», — указано в подписи к видео.

Ранее одна из российских группировок отчиталась об уничтожении сразу семи украинских опорных пунктов за предыдущие сутки. Шесть из них было накрыто артиллерией, еще по одному нанесла бомбовый удар авиация.