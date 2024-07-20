ВС РФ в ходе нанесения ударов по украинским войскам сумели уничтожить две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65, которые входили в зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны.

Как отчиталось военное ведомство, за истекшие сутки российские ракетчики, авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по сосредоточению вражеских войск в 113-и районах.

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», - указало минобороны.

Помимо этого были поражены две неприятельские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы Д-30, два противотанковых орудия «Рапира» и самоходка «Paladin» западного производства. Помимо этого ВСУ дополнительно потеряли целый список различной техники. Потери противника в живой силе составили не менее 530 солдат и офицеров.

Ранее западная пресса сообщила, что у США не получилось увеличить выпуск ракет для ЗРК Patriot на японских предприятиях. Для их дополнительного производства не хватает головок самонаведения, которое изготавливает корпорация Boeing.