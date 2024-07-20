США не смогли нарастить выпуск ракет Patriot в Японии из-за нехватки компонентов

Соединенные Штаты хотели заметно увеличить производство ракет для систем ПВО Patriot за счет японской промышленности. Этот план провалился из-за дефицита комплектующих. Об этом сообщило агентство Reuters.

Камнем преткновения для американских планов стала неспособность корпорации Boeing увеличить поставки в Японию критически важных узлов – головок самонаведения, которые и придают ракетам точность поражения целей.

«Расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полета», - указали журналисты.

США планировали добиться роста выпуска ракет Patriot как минимум в полтора раза, до 750 единиц в год. Но такие планы пошли насмарку, поскольку авиакомпания Boeing не успевает развертывать новые мощности сообразно аппетитам Белого дома. Ее новые производства, которые изготавливают компоненты для вооружений, заработают не ранее 2027 года.

Ранее бывший советник Пентагона Постол заявил о бесполезности отправки новых установок Patriot на Украину. По его словам, российской армии не составит большого труда быстро обнаружить и уничтожить эти системы ПВО.