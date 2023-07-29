Российская артиллерия накрыла огнем несколько украинских диверсионных групп в Херсонской области
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Разведка сумела выявить место сосредоточения разведывательно-диверсионных отрядов ВСУ. После этого по переданным координатам был нанесен массированный артиллерийский удар.
Об этом сообщил Роман Кодрян, руководитель пресс-центра группировки «Днепр». По его утверждению, обнаруженное место скопления диверсантов находилось рядом с селом Садовое.
«В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», - заявил он.
Помимо этого, артиллеристами группировки были уничтожены два минометных расчета противника и несколько автомобилей. Одному из украинских подразделений был нанесен большой урон.