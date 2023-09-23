Российская артиллерия нанесла удар по технике западного производства на херсонском направлении

Батареи орудий «Мста-Б» вели огонь высокоточными боеприпасами, нанося урон живой силе противника, и лишая его вооружений.

Содействие артиллерии оказывают комплексы беспилотных летательных аппаратов. Операторы непрерывно следят за противником, корректируя стрельбу и вовремя передавая данные о поражении целей. Это позволяет вовремя перенацеливать орудия на другие объекты.

«Расчеты орудий «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили поставленные ВСУ образцы зарубежного вооружения и военной техники на херсонском направлении», - заявили по этому поводу в министерстве обороны РФ.

Данное сообщение привело ТАСС. В военном ведомстве добавили, что помимо контрбатарейной борьбы артиллеристы наносили удары по укрепленным позициям врага, подавляли его пункты управления, уничтожали его долговременные фортификационные сооружения.