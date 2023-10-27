Российская артиллерия отбила атаку ВСУ под Ореховом

Украинские части пытались штурмовать позиции ВС РФ в Запорожской области, но попали под артудар.

Очередная неудачная атака была проведена украинцами на ореховском направлении. О ней сообщило ТАСС со ссылкой на слова одного из российских военнослужащих.

«Противник попытался занять позиции одного из наших подразделений, но был поражен огнем артиллерии», - указал военный.

Враг потерял трех своих бойцов убитыми и столько же ранеными, после чего отступил на прежние позиции.