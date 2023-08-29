Российская артиллерия уничтожила группу украинской пехоты неподалеку от Артемовска

Солдат ВСУ обнаружили в лесополосе при помощи беспилотника, и по этому месту тут же нанесли артиллерийский удар.

В распоряжение журналистов издания РИА Новости попали видеокадры, на которых видно, как операторы беспилотного летательного аппарата ведут разведку территории, прилегающей к селу Клещеевка. Они сумели засечь группу бойцов противника, которые спрятались в лесополосе, а затем передали координаты цели артиллеристам из отряда специального назначения «Викинг».

Те оперативно отреагировали на сведения разведки, и тут же нанесли артудар по объекту. Группа украинской пехоты была уничтожена сосредоточенным огнем российских орудий.