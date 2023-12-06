Российская артиллерия уничтожила вражескую автоколонну на краснолиманском направлении

Гаубицы Д-30 открыли огонь и поразили машины ВСУ, которые подвозили к передовой войска и боеприпасы.

Передовое разведывательное подразделение сообщило в тыл о том, что вскоре украинские войска будут производить ротацию на переднем крае. Расчеты гаубиц Д-30 получили необходимые данные и открыли огонь.

«Артиллеристы навели орудия и серией выстрелов уничтожили замаскированные боевые машины пехоты украинских боевиков», - сообщили представители министерства обороны.

Их слова привело ТАСС. Уцелевшие машины и бойцы противника начали беспорядочное отступление. После этого гаубицы перешли к ведению огня методом сплошного прочесывания. Уже в этом режиме они довершили полный разгром неприятеля.