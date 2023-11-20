Российская авиация нанесла на Купянском направлении удары сразу по пяти бригадам ВСУ

Еще три бригады попали под налеты ударных вертолетов, они также понесли высокие потери.

О том, что происходила в последние сутки на данном участке фронта, рассказал глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его утверждению, активность проявляла оперативно-тактическая авиация ВС РФ. Рассказ Зыбинского привели РИА Новости.

«Экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны», - сообщил он.

Налеты были совершены в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Синьковка и Степовая Новоселовка. А неподалеку от Ивановки, Берестового и Стельмаховки на украинские подразделения воздействовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. Они совершили ряд боевых вылетов для ударов по 14-й и 32-й механизированным, а также 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Противник потерял значительное число своих солдат, техники и вооружений.