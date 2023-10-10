Российская авиация нанесла удар по автомобильному мосту в районе села Торское

Помимо этого воздействию самолетов подверглись три пункта дислокации украинских войск в том же районе. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.

«Авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Наземные войска активно отражали попытки врага перейти в наступление. Были сорваны либо отбиты шесть штурмов российских позиций. Их предпринимали подразделения из 63-й механизированной бригады ВСУ, а также части 12-й бригады спецназа «Азов»*. Украинские военные потеряли уничтоженными две своих бронемашины, а также порядка 60 своих бойцов.

*признана террористической организацией и запрещена на территории РФ