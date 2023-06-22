Российская авиация нанесла удар по иностранным наемникам на купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил боевой вылет и нанес ракетно-бомбовый удар по частям и технике, которые располагались возле поселка Ковшаровка. Об этом сообщил Сергей Зыбинский, руководитель пресс-центра группировки «Запад». Наземные части воздействовали огнем на врага в районе населенных пунктов Котляровка и Кисловка. Там танки Т-72Б3 при содействии артиллерии нанесли удар по позициям неприятеля.

«Уничтожено отделение живой силы противника и один автомобиль», - заявил Зыбинский.

Также российские бойцы сумели вскрыть попытку ротации подразделений 32-й отдельной механизированной бригады. Артиллеристы произвели огневой налет на район села Берестовое. В итоге был уничтожен бронетранспортер М113 американского производства вместе с его экипажем.