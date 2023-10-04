Российская авиация отбила попытку ВСУ высадить десант в Крыму

Летчики военно-космических сил пресекли эту вылазку, не дав неприятелю завершить задуманное.

«Действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут», - заявили представители министерства обороны РФ.

Их слова привели РИА Новости. Это далеко не первая подобная попытка украинской армии. В конце августа и первой половине сентября она как минимум трижды пыталась совершить высадку десанта в Крыму. Каждый раз такая попытка заканчивалась ликвидацией судов и следовавших на них десантников.