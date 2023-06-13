Российская авиация совершила восемь налетов на купянском направлении

Она произвела ракетно-бомбовые удары по живой силе неприятеля, его технике и позициям.

Под эти удары попали подразделения, входящие в две бригады ВСУ: 14-ю отдельную механизированную и 103-ю отдельную бригаду территориальной обороны. Об этом рассказал Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки «Запад».

«Авиация группировки нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Помимо этого успехов удалось добиться и наземным войскам. Артиллерия в результате контрбатарейной борьбы сумела уничтожить самоходное орудие, выпущенное в Польше, а также неприятельский минометный расчет. Под селом Коломичиха средствами ПВО был сбит украинский БПЛА самолетного типа, а в районе деревни Ольшаны – неприятельский коптер.