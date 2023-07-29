Российская блогер-веган умерла от истощения на сороковом году жизни

Жанна Самсонова была больше известна своим подписчикам под ником Zhanna D'Art. О ее смерти рассказали знакомые, мнение которых затем привело издание «Вечерняя Казань». По свидетельству близких, у Самсоновой на протяжении всех последних месяцев был очень изможденный и нездоровый вид. Но в последнее время, когда она проживала в Пхукете, ее состояние стало просто ужасным.

«Ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении», - рассказала одна из ее знакомых.

Блогерша легла в клинику для поправки здоровья, но было уже поздно. Врачи не сумели спасти ее. Причиной стала, скорее всего, строгая диета. Последние несколько лет женщина питалась только соками и фруктами. Хотя есть информация, что врачи сочли причиной холероподобную инфекцию, но в документы, судя по всему, это не было внесено.