Почти сотня беспилотных летательных аппаратов ВСУ была перехвачена и нейтрализована российскими бойцами из Южной группировки войск. Об этом сообщил Сергей Румянцев, старший офицер пресс-центра данной группировки. Его слова привел ТАСС .

По его утверждению, украинские войска были активны в предшествующие сутки по части запуска дронов, но российская ПВО оказалась на высоте.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указал он.

Помимо этого в воздухе было перехвачено 27 реактивных снарядов, выпущенных из различных систем залпового огня: «Ураган», HIMARS и Vampire.

Ранее сообщалось, что украинская армия вновь нанесла массированный удар по Белгородской области. Противовоздушная оборона перехватила 13 неприятельских беспилотников. Двадцать жилых домов получили повреждения, были ранены двое мирных жителей.