Российская группировка «Центр» сорвала шесть вражеских атак штурмовых групп
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21-я и 42-я механизированные бригады, а также 68-я егерская бригада ВСУ пытались неоднократно предпринять наступательные действия. Все эти попытки были сорваны ударами артиллерии и авиации.
Об этом сообщил руководитель пресс-центра данной группировки Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях сорваны и отражены шесть попыток атак», - заявил он.
Его слова привели РИА Новости. Во время отражения атак были уничтожены БМП, два пикапа и бронетранспортер неприятеля. Вдобавок к этому, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сумел поразить выявленный опорный пункт украинцев.