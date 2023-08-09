Российская группировка «Центр» сорвала шесть вражеских атак штурмовых групп

21-я и 42-я механизированные бригады, а также 68-я егерская бригада ВСУ пытались неоднократно предпринять наступательные действия. Все эти попытки были сорваны ударами артиллерии и авиации.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра данной группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях сорваны и отражены шесть попыток атак», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Во время отражения атак были уничтожены БМП, два пикапа и бронетранспортер неприятеля. Вдобавок к этому, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сумел поразить выявленный опорный пункт украинцев.