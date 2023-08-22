Ее бойцы сумели отразить за сутки 6 контратак украинских солдат, уничтожив при этом порядка 40 военнослужащих противника.

Об этом сообщил Ярослав Якимкин, офицер пресс-службы этой группировки. В контратаках принимали участие бойцы трех соединений ВСУ: 14-й, 67-й и 115-й отдельных механизированных бригад. Они пытались перейти в атаку рядом с населенными пунктами Новоселовское и Петропавловка.

«Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», - указал Якимкин.

Слова офицера привели РИА Новости. После того, как неприятельские атаки были отбиты, российские бойцы продолжили наступление в районе Ольшаны.