Российская полиция обнаружила во Владивостоке пропавшую более полугода назад гражданку Австрии

Девушка исчезла в Вене еще в октябре прошлого года. Она была объявлена в международный розыск.

Австрийские правоохранители узнали, что дама покинула дом, бросив в нем все свои вещи. Ее местоположение было неизвестно, что тут же вызвало подозрение. Они подали запрос в Интерпол на объявление исчезнувшей в розыск по всему миру. Найти ее сумели полицейские из Приморского края. Они предприняли поиски и установили, что девушка имеет российское гражданство. Вдобавок, во Владивостоке у нее проживают родственники.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей», - сообщила пресс-служба.

Ее заявление привели РИА Новости. По утверждению девушки, она сама решила приехать в Россию.