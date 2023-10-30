Российская полиция раскрыла двойное убийство почти тридцатилетней давности благодаря запаху убийцы

В 1996 году под Калининградом были убиты 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Их всех задушили галстуком. Еще одна девочка, 10-и лет, выжила просто чудом.

В 90-е правоохранителям не удалось установить личность убийцы по горячим следам. Хотя на него был составлен фоторобот, никаких результатов не было достигнуто. Уже в наше время следствие вышла на подозреваемого, который находился на пожизненном заключении за 5 убийств в Калининградской области.

«Взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого», - рассказали о предпринятых действиях в Следственном комитете.

Их слова привели РИА Новости. Этого же мужчину сумела опознать свидетельница. Сам убийца своей вины не признал. Новое дело в его отношении направлено в суд.