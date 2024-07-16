Российская ПВО отражает под Ростовом атаку ВСУ: сбиты уже четыре БПЛА

ВСУ предприняли очередную ночную попытку атаковать инфраструктурные объекты на российской территории. На сей раз вражеские беспилотники долетели до Ростовской области.

Согласно полученным предварительным данным, пострадавших в ходе вражеской атаки и разрушений на земле нет. Сейчас силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку под Ростовом.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Сегодня в понедельник, 24 июня, в Севастополе - День траура.