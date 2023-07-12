Российская ПВО перехватила четыре ракеты британского производства

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Комплексы противовоздушной обороны оперативно среагировали на запуск с украинской стороны крылатых ракет Storm Shadow и сбили их.

«За сутки перехвачены 4 крылатые ракеты Storm Shadow», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Вполне удачно зенитчики боролись и с беспилотниками. На протяжении только одних суток их было сбито 15 единиц. А всего за время специальной военной операции количество сбитых дронов уже вплотную приблизилось к 10 тысячам.