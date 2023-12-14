Российская ПВО перехватила девять украинских дронов над Московской и Калужской областями

Средства противовоздушной обороны благодаря своей постоянной боеготовности сумели отбить нападение. Об этом сообщило министерство обороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили его представители, чьи слова привело ТАСС.

Всего было перехвачено и уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов. Их нейтрализация происходила в небе над Калужской и Московской областями.