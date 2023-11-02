Российская ПВО перехватила над Крымом шесть украинских беспилотников

Пять дронов были сбиты над сушей, а еще один – над акваторией Черного моря.

Украинская армия пыталась провести очередную террористическую атаку объектов, расположенных на полуострове. Системы противовоздушной обороны были начеку и сорвали вражеские планы. Об этом сообщило министерство обороны.

«2 ноября утром пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью шести БПЛА самолетного типа», - заявили его представители.

Эти слова привело ТАСС. Пять беспилотных летательных аппаратов сбили над сухопутной территорией Крыма, еще один дрон перехватили над водами Черного моря.