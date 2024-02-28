Российская ПВО перехватила ночью украинский беспилотник над Белгородской областью

Украинская армия вновь пыталась атаковать территорию РФ, но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и отразили попытку удара. Заявление об этом появилось у ТАСС .

Об этом эпизоде сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - заявили его представители.

В военном ведомстве добавили, что перехват вражеского беспилотного летательного аппарата произошел в Белгородской области. Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

Самые одиозные атаки ВСУ на Белгородскую область влекут за собой жесткий ответ со стороны российской армии. Так после падения ракеты ВСУ на территорию школы в данном регионе, был нанесен целый ряд ударов по Харьковской области. Очень сильному воздействию подверглись приграничные районы.