Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников в Тульской и Орловской областях
Фото: [© Виталий Тимкив/РИА Новости]
ВСУ попытались нанести очередной удар, но средства противовоздушной обороны были начеку и отразили атаку неприятеля.
Об этом сообщило министерство обороны. По его утверждению, все сбитые дроны были самолетного типа. Перехват четырех из них произошел в Орловской области, еще два были сбиты над Тульской областью. Это заявление военных привели РИА Новости.
Ранее появлялись сведения, что еще один беспилотник российским зенитчикам удалось перехватить в Воронежской области.