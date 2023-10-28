Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников в Тульской и Орловской областях

ВСУ попытались нанести очередной удар, но средства противовоздушной обороны были начеку и отразили атаку неприятеля.

Об этом сообщило министерство обороны. По его утверждению, все сбитые дроны были самолетного типа. Перехват четырех из них произошел в Орловской области, еще два были сбиты над Тульской областью. Это заявление военных привели РИА Новости.

Ранее появлялись сведения, что еще один беспилотник российским зенитчикам удалось перехватить в Воронежской области.