Российская ПВО перехватила украинский беспилотник в Белгородской области

Об отражении этого нападения сообщило российское министерство обороны в своем микроблоге.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - написали представители военного ведомства.

Украина регулярно пытается наносить удары по различным объектам на территории России, в том числе и гражданским. Временами украинские БПЛА приходится перехватывать не только в приграничных областях, но даже и в центральных регионах России, например в Калужской области либо Подмосковье.