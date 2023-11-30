Российская ПВО перехватила украинский беспилотник в Белгородской области

Безопасность
© Евгений Биятов/РИА Новости

Фото: [© Евгений Биятов/РИА Новости]

ВСУ пытались провести очередную террористическую атаку, но противовоздушная оборона ВС РФ была начеку.

Об отражении этого нападения сообщило российское министерство обороны в своем микроблоге.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - написали представители военного ведомства.

Украина регулярно пытается наносить удары по различным объектам на территории России, в том числе и гражданским. Временами украинские БПЛА приходится перехватывать не только в приграничных областях, но даже и в центральных регионах России, например в Калужской области либо Подмосковье.

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