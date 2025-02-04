В ночь на 4 февраля ВСУ выпустили по российской территории ракету большой дальности «Нептун». Она была перехвачена силами противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что российские военные из группы войск «Север» пообещали отомстить украинской армии за удар по школе-интернату в Судже. ВСУ атаковали ракетами HIMARS это здание, чтобы отвлечь внимание общественности от зверств, которые сами украинцы творили в населенном пункте Русское Поречное. Российские бойцы пообещали вычислить и наказать как заказчиков, так и организаторов этого преступного обстрела.