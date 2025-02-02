В своем канале военные формирования «Север» обнародовали видеозапись , на которой запечатлено военное преступление, совершенное Вооруженными силами Украины и их западными спонсорами — обстрел школы-интерната в Судже, расположенной в Курской области, из реактивных систем залпового огня «Himars».

Стало известно, что после первых пусков украинских ракет в сторону Курской области, российские разведчики, используя данные объективного контроля, смогли определить местонахождение вражеской установки и зафиксировать четыре запуска ракет «Химарс» вечером из близлежащей Малой Рыбицы.

«Мы обязательно поименно вычислим не только всех членов экипажа и нелюдей, отдавших преступный приказ, но и их западных кураторов, которые руководили как расчетом „Химарс“, так и всей провокацией», — пообещали военные группировки войск «Север».

В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.